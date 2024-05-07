6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video

07.05.2024 | 11:27

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve silah satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla kentteki 13 ilçede uyuşturucu satıcıları ile silah kaçakçılarına yönelik 53 adrese 573 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı. Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 53 zanlı yakalandı. Yollardaki uygulamada ise farklı suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Adreslerde, 7 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş uzun namlulu silah ile uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, ruhsatsız 32 tabanca ve 11 av tüfeği, 24 şarjör, bu silahlara ait 2 bin 233 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 01:23
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 07.05.2024 | 11:27
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:03
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 07.05.2024 | 11:27
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 04:05
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2024 | 11:07
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video 06:06
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video 07.05.2024 | 09:51
Bu iki çiçeği koparmanın cezası yarım milyon lira | Video 02:47
Bu iki çiçeği koparmanın cezası yarım milyon lira | Video 07.05.2024 | 11:07
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video 02:54
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video 07.05.2024 | 09:59
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video 03:36
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video 07.05.2024 | 10:41
Bayrampaşa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:03
Bayrampaşa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.05.2024 | 09:59
Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 01:00
Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 07.05.2024 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 05:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 07.05.2024 | 10:36
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video 00:15
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 10:33
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video 01:39
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video 07.05.2024 | 09:52
Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı | Video 01:33
Van'a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı | Video 07.05.2024 | 09:22
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:13
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 07.05.2024 | 09:22
Tekirdağ’da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti | Video 01:44
Tekirdağ'da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti | Video 07.05.2024 | 08:55
Mersin’de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video 01:00
Mersin'de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video 07.05.2024 | 08:51
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:18
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 07.05.2024 | 08:51
Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video 01:21
Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video 07.05.2024 | 08:34
AFAD’dan nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02:32
AFAD’dan nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 07.05.2024 | 08:34
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı | Video 01:03
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı | Video 07.05.2024 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA