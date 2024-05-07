Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.
Adreslerde, 7 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş uzun namlulu silah ile uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, ruhsatsız 32 tabanca ve 11 av tüfeği, 24 şarjör, bu silahlara ait 2 bin 233 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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