Video Yaşam Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video

27.02.2024 | 14:30

ŞANLIURFA’da, 706 jandarma personelinin katılımıyla uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen 53 adrese eş zamanlı 'mercek' adı verilen operasyon düzenlendi. 706 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu makineli tüfek, 17 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 256 uzun namlulu silah mermisi, 653 tabanca mermisi, 129 av tüfeği kartuşu, 31 şarjör, 640 gram esrar, 255 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu aparatı, 2 hassas terazi ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.

Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 01:14
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 27.02.2024 | 14:30
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 05:51
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 27.02.2024 | 14:18
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 00:20
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 27.02.2024 | 13:33
Bursa’da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 01:46
Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 27.02.2024 | 13:43
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 01:29
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 27.02.2024 | 13:46
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video 01:44
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video 27.02.2024 | 13:34
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 01:30
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 27.02.2024 | 13:02
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:19
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 13:02
Bilecik merkezli ’Demir Operasyonu’nda yakalanan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı | Vdieo 01:34
Bilecik merkezli 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı | Vdieo 27.02.2024 | 12:50
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:59
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 27.02.2024 | 12:48
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 02:29
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:39
Sosyal medyada yasa dışı bahis oynamak isterken dolandırıldı | Video 04:24
Sosyal medyada yasa dışı bahis oynamak isterken dolandırıldı | Video 27.02.2024 | 12:34
Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video 02:45
Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video 27.02.2024 | 12:27
İstanbul’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı | Video 06:00
İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.02.2024 | 12:20
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video 01:22
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video 27.02.2024 | 12:20
Mersin’de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video 01:31
Mersin'de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:14
İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video 00:54
İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video 27.02.2024 | 10:48
Adana’da dehşet görüntüler kamerada: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar | Video 02:25
Adana'da dehşet görüntüler kamerada: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar | Video 27.02.2024 | 11:09
Aksaray’da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 01:10
Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 11:08
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:49
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA