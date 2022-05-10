Şanlıurfa'da vicdanları sızlatan olay: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti | Video
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.