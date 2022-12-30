Şanlıurfa'da yılbaşı öncesi Fırat-5 denetimi: 18 gözaltı | Video

Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen yılbaşı denetimlerinde 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 536 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Fırat-5" denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 6 bin 151 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada iki ruhsatsız tabanca ile 29 mermi ele geçirildi. Denetimlerde 18 şüpheli gözaltına alındı, 21 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.