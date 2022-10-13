Şanlıurfa’da yol kontrolünde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi | Video

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yapılan yol kontrolünde çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara ve çay ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü Viranşehir ilçesinde kaçakçılık suçlarına yönelik icra edilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan B.G'nin kullandığı tırda Jandarma narko köpeğinin de kullanıldığı aramada 100 adet kaçak cep telefonu, 230 paket kaçak sigara ve 8 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.