Şanlıurfa'da yolcu otobüsü 2 TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.