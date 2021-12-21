Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı | Video

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki yaşlı adama araba çarptı, kazada talihsiz adam yaralandı.

Kaza Siverek-Çermik karayolunu birbirine bağlayan Mevlana Celalettin-i Rumi Bulvarı, Diş Hastenesi kavşağında meydana geldi.Alınan bilgilere göre Şahin Özbay idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşında ki Davut Gözen'e çarptı. Kaza sonucu Davut Gözen ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesi bulunduğundan, yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.