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OTOMATİK OYNAT
02:17
Konya'da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video 19.09.2022 | 15:41
02:33
00:51
Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video 19.09.2022 | 14:55
00:51
Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 19.09.2022 | 14:50
01:06
Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 19.09.2022 | 14:50
00:42
Çelik fabrikasının hurdalık bölümü alevlere teslim oldu | Video 19.09.2022 | 14:50
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Şırnak’ta bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı | Video 19.09.2022 | 14:17
02:01
Önce eski kocasının iş yerini yaktı, sonra oturup izledi | Video 19.09.2022 | 13:19
01:05
Kadın hırsız, gazetecilere terlik attı | Video 19.09.2022 | 13:19
00:32
SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 12:59
06:41
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SON DAKİKA! Fatih'te polislere silahlı saldırı | Video 19.09.2022 | 12:59
04:40
Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu | Video 19.09.2022 | 12:42
00:57
Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.09.2022 | 12:34
02:17
Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden 2 motosiklet çaldı | Video 19.09.2022 | 11:38
02:38
Kütahya’da 7 bin 880 adet makaron ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 11:19
10:04
ŞANLIURFA'da bir alışveriş merkezinin restoran kısmında iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.