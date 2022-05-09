Video Yaşam Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı | Video
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı | Video

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı | Video

09.05.2022 | 11:18

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobille ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Durak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Subaşı (23) ile Mehmet Kılıç (18), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Subaşı ve Kılıç'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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