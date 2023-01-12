Şanlıurfa’daki kazalar KGYS kameralarına yansıdı | Video

Şanlıurfa’da Aralık ayında yaşanan bazı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Birbirinden tehlikeli anların görüntüleri, yürekleri ağızlara getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Aralık ayında yurt genelinde yaşanan trafik kazalarının görüntülerini yayımladı. Görüntüler arasında Şanlıurfa'dan yer alan 4 kazada yürekleri ağızlara getiren anlar kaydedildi.

İlk kazada seyir halindeki bir otomobil, ikinci şeritten kavşağa doğru yanaşırken çarparak devrildi. Takla atan otomobil, kavşağın ortasında ters durdu. Bir diğer kazada ise kavşağa giren 3 motosikletliden ikisi, manevra yaparak hızla ilerleyen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken üçüncü motosikletli ise çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Son kazada ise seyir halindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.