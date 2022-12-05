Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video

Dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanda patlama yaşandı. Patlamanın "Kalorifer kazanından" kaynaklandığı iddialarını yalanlayan bina sahibi Hasan Takuş "Gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu bilirkişi raporunda açıkça belirtilmiştir" dedi ve kazan dairesinin görüntülerini paylaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan patlamanın sebebini bina sahibi Hasan Tokuş görüntülerle açıkladı. Dün Akçakale'nin İbrahim Gündoğan Caddesi'nde Tokuş Apartmanı'nda patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamanın terör saldırısı olmadığı belirlenirken patlamanın nedeni için de emniyet ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Bazı yayın organlarında patlamanın kalorifer kazanının patlamasından kaynaklandığı iddiası ise bina sahibi Hasan Tokuş Tokuş patlamanın sebebinin gaz sıkışması olduğunu ifade ederek binamızda yaşanan patlamada bilgi kirliliği yaşanmakta. Patlamanın kazan dairesinde olduğu yalan haber yapılmış. Bilirkişi raporunda patlamanın kazan dairesinden kaynaklanmadığı gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu yine bilir kişi raporunda açıkça belirtilmiştir" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA "EV TAHSİSİNDE BULUNDUK"

Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya olay yerine gelerek burada incelemelerde bulundu Evleri zarar görenlere de ev tahsisi yapıldığını dile getiren Başkan Mehmet Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Burada mağdur olan kiracı ailelere belediye olarak ev tahsisinde bulunduk. İsteyen burada kalabilir. Şuanda buradaki enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Akçakale'ye büyük geçmiş olsun. Maddi zarar var. Maddi zararı telafi ederiz. Önemli olan can kaybının olmaması, terör olmaması. Bunlar sevindiren şeyler." diye konuştu.