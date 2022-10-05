Video Yaşam Şanlıurfa'nın iki ilçesinde kaçakçılık operasyonu | Video
Şanlıurfa'nın iki ilçesinde kaçakçılık operasyonu | Video

Şanlıurfa'nın iki ilçesinde kaçakçılık operasyonu | Video

05.10.2022 | 23:01

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Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir İlçelerinde gece yarısı gerçekleşen yol uygulamalarında kaçak cep telefonu, sigara ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Edilen bilgiler göre. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir ve Siverek ilçesinde gece yarısı gerçekleşen şok yol uygulamalarda 74 adet kaçak cep telefonu, 900 paket kaçak sigara ve 3 gram esra ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Jandarma karakoluna götürüldü.

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