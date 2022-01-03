Şanlıurfa’ya yeni mamografi cihazı | Video

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meme kanseri tarama hizmetlerinin yerinde ve daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü girişimleri ile Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğüne yeni mamografi cihazı tahsis edildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğüne yeni mamografi cihazı tahsis edilerek kadınların muayenelerinin daha düzenli hale geitirilmesi amaçlanıyor.

Kadınlara düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalarını ve 40 yaş üstü kadınların iki yılda bir kez mamografi çektirmelerini öneren Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kezban Yavuz Emik; "Meme kanseri, önemli bir halk sağlığı sorunu olup, kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Meme kanserini erken evrede yakalayabilmek için 40 yaş üstündeki tüm kadınların iki yılda bir mamografiyle taranması gerekmektedir. Kadınlarımızın Mamografi cihazına erişimi kolaylaştırmak ve erken teşhis amacıyla ilçe sağlık müdürlüğümüzde, İl Sağlık Müdürlüğümüz girişimleri ile temin edilen cihazımızla Eyyübiyeli vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz olarak vermekteyiz" dedi.

Dr. Emik, mamografi çekimlerinin kanserle mücadelede büyük önem taşıdığını ve ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.