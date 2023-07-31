Şantaj çetesinin üyeleri adliyeye sevk edildi | Video 31.07.2023 | 11:33 Şanlıurfa merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden fuhuş vaadiyle kandırdıkları kişilerden tehdit ve şantajla para aldıkları öne sürülen 16 şüpheliden 11’i adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları şahısların yönlendirdikleri günübirlik evlerde görüntüleri çekerek şantaj yapan şahıslara yönelik 3 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Konya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i emniyette serbest bırakılırken 11'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şanlıurfa emniyeti, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından zanlıların bu yolla 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile dijital materyal ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.