Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video

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Kastamonu’da bir şantiyede çıkan ve paniğe sebep hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Hortum sebebiyle işçiler kısa süreli panik yaşadı. Kum yığını üzerinde çıkan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.