Video Yaşam Şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı | Video
Şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı | Video

Şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı | Video

06.09.2022 | 13:38

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda fırın kafeye giren hırsız kameralara yakalandı.

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Olay Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde faaliyet gösteren fırın kafede meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine giren şapkalı hırsız, güvenlik kameralarını görünce eliyle yüzünü kapatarak işyerini inceledi. Kasaya yönelen hırsız, çekmecedeki bozuk paraları poşete koyup kaçtı. Olay anı işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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