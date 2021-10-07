Video Yaşam Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Evine gizlice girdiği kadını kimyasal madde ile yaktı
Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Evine gizlice girdiği kadını kimyasal madde ile yaktı

Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Evine gizlice girdiği kadını kimyasal madde ile yaktı

07.10.2021 | 16:12

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Avcılar’da yaşayan 42 yaşındaki kadın, saplantılı aşık olan adam tarafından gece evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kadının yüzüne kimyasal madde dökerek kaçarken, hastaneye kaldırılan genç kadın ise bir gözünü kaybetti. Genç kadının İstanbul'dan ayrılmaya karar verdiği ve saldırıya da kentten ayrılmadan 1 gün önce uğradığı ortaya çıktı.

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Olay 5 Ekim Salı günü sabaha karşı Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. isimli şahıs, bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye (42) saplantılı bir şekilde aşık oldu. Mehmet Y. aşkına karşılık bulamayınca genç kadını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mehmet Y., sabaha karşı Uzunçelebi'nin yaşadığı eve giderek gizlice içeri girdi. Saplantılı aşık Mehmet Y., uyuyan kadının yüzüne kimyasal dökerek kaçtı. Ağır yaralanan kadın çığlıklar atmaya başladı. Yasemin Uzunçelebi'nin çığlıklarına uyanan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırdı. Kadın bir gözünü kaybederken, yüzünün bir bölümünde yanıklar meydana geldiği ve kemiğe kadar etinin eridiği öğrenildi. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polis ekipleri ise saplantılı saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kadının yüzüne dökülen kimyasalın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan sokaktaki esnaf Mahir Mahir Bovabi, "Dün polis geldi, sordu kamera kaydı var mı? Kamera baktı, sonra biz sorduk ne olmuş burada? Polis de, dediler bir adam kadına eziyet vermiş, yüzüne bir şey dökmüş. Sonra ambulans geldi, kadını hastaneye kaldırmış. Kadının bir gözü gitmiş" diye konuştu. Öte yandan İstanbul ayrılmaya karar verdiği ve bakkala olan borcunun hepsini kapattığı öğrenilen kadının kentten ayrılmadan 1 gün önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ADAM GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.
Ayrıca aşık olduğunu kadının yüzüne kimyasal madde döktükten sonra binadan koşarak çıkan adam güvenlik kamerasına yakalandı.

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