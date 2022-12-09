Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Takip ettiği kadını çocuğunun gözü önünde bıçakladı | Video
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Denizli’de kendisini takip eden saplantılı aşığıyla karşılaşan kadın, çocuğunun yanında hayatının şokunu yaşadı. Yanındaki bıçağı çıkartıp kadını baldırından bıçakladıktan sonra kalbine yönelen saplantılı aşık, esnafın hiç düşünmeden yaptığı müdahaleyle etkisiz hale getirildi.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Yaralı kadın sinir krizi geçiren çocuğuyla beraber Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli ise karakola götürüldü. Ekipler yaptığı detaylı çalışmalar sonucu incelediği güvenlik kameralarında ve bölgede çalışma yaptı. Daha öncesinden bir kadını bıçakladığı öne sürülen şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan kadın ise taburcu edildi.
"İKİNCİ BIÇAĞI KALBİNE SAPLIYORDU"
Bir dakika bile düşünmeden müdahale ettiğini ifade eden esnaf Serinkan, "Ben burada esnafım. İşyerimin önünde bekliyordum ve bir anda bağırış sesleri gelmeye başladı. Ben dışardan baktığımda iki kişinin kavga ettiğini gördüm. Bayan fazla sesini çıkarmıyordu fakat karşındaki adam küfürler ediyordu. Tabi o anda kadının kızı ise adama "Anneme dokunma" diye bağırıyordu. O sırada adam motoruna tam bindiğinde bıçağı çekip, kadının üzerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada kadının bıçaklanacağını anladığım an hemen onlara yöneldim. Adam kadını bir kere bıçakladı. İkinci bıçağı kadının kalbine doğru saplayacağı anda ben adamı tuttum. Kadın bıçak darbeleriyle yaralanmış ve kanlar akıyordu. Adamın elinden bıçağı aldıktan sonra bir yere bırakmayıp, polisin gelmesini bekledim. Ben iki saniye daha geç kalmış olsaydım, adam kadının kalbine bıçağı sokacaktı ve bir kadın cinayeti daha yaşanacaktı. Kız çocuğu "Annem ölecek mi, annemi kurtarabilecek miyiz, yaşayacak mı, annem olmasa ben ne yaparım" gibi sözlerle feryat ediyordu. Yaralanan kadının söylediği kadarıyla saldıran adamın daha önce kendisine rahatsızlık vermişliği bulunuyor. Bunun akrabası motoru almaya geldiğinde saldırgan adamın daha önce sabıkasının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda bir kadını bıçaklanmasından dolayı cezaevine girerek 30 yıl kaldığını anlattı" dedi.
"ÇOCUK KORKUDAN AĞLIYORDU"
Olay anında bulunan Emre Öke, "Biz yukarıdan aşağıya gelirken kargaşayı gördük ve ne yapacağımızı anlamadık. Adamın kadını bıçaklamaya çalıştığı esnada bir arkadaşın saldırganı tuttuğunu gördük. Kadın zaten çok korkmuştu. Kadının yanında kız bulunuyordu ve çocuk korkudan ağlıyordu. Yaralı kadının koluna giren vatandaşlar, ambulansa binmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.