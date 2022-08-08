Saplantılı olduğu 16 yaşındaki kızın evine zorla girerek öldürdü | Video

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Bahçelievler'de Selim T., iddiaya göre saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Doğan'ı başından vuran zanlı, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Beyza Doğan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.
Bahçelievler'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T,, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Zanlın Selim T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.