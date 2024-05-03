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Video Yaşam Saraçhane'de 1 Mayıs'ta polise saldıranların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Saraçhane'de 1 Mayıs'ta polise saldıranların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Saraçhane'de 1 Mayıs'ta polise saldıranların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

03.05.2024 | 14:44

İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane Meydanı’nda güvenlik önlemi alan polise saldırdığı iddiasıyla dün akşam düzenlenen yeni operasyonla gözaltına alınan 29 kişinin ifade işlemleri sürerken, şüphelilerin güvenlik kamera kaydı ve yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-13 A" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda, fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiği aktarılan soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saraçhane'de tedbir alan emniyet kuvvetlerine taş ve sopalarla saldırdıkları iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan 29 şüpheli arasında, damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. adlı kadının da olduğu öğrenildi. Polis kamerasına yansıyan görüntüleri ve korsan gösterideki faaliyetleri açığa çıkan şüphelilerin çoğunun terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu aktarıldı.

246 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanıp Taksim Meydanına yürümek isteyen marjinal gruplar arasındaki bazı kişiler, izinsiz yürüyüşte polise saldırmıştı. Olaylar sırasında ilk gün 217, bugün gözaltına alınan 29 kişi ile birlikte toplam 246 göstericiye adli işlem yapılırken, olaylara ilişkin çarpıcı görüntüler paylaşıldı.

POLİSE DAMACANAYLA SALDIRAN DA GÖZALTINA ALINDI, ŞÜPHELİLERİN ÇOĞUNUN TERÖRDEN SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda polise saldırdıkları tespit edilen 29 kişinin bu sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan kişiler arasında, Muzaffer C.Ö., eylemleri provoke eden Arif T., Ferhat E., Tutku K., Yılmaz Y., Alev P., Birol T. ile birlikte polise damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. de yer alıyor. Söz konusu şüphelilerin çoğunun terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyet kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin polise saldırdığı anlar yer alıyor.

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