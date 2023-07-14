Video Yaşam Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video
Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video

Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video

14.07.2023 | 13:28

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobil yanarak alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adıyaman'dan Siirt'e giden Yunus S. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yanmaya başladı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla, araçta bulunan sürücü ile birlikte Sena S. (36) Ubeydullah S. (11) ve Zeynep S. (3) yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılarda yanıkların olduğu tespit edildi.
Kaza sonrası araç olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video 00:28
Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video 14.07.2023 | 13:28
Bartın’daki selin geliş anı kamerada | Video 03:57
Bartın'daki selin geliş anı kamerada | Video 14.07.2023 | 12:35
Fatih’te 1 kişi kafasından vurularak öldürüldü | Video 01:25
Fatih’te 1 kişi kafasından vurularak öldürüldü | Video 14.07.2023 | 13:17
Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 00:29
Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 14.07.2023 | 13:17
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 03:41
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 14.07.2023 | 12:45
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:12
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:45
Sinop’ta akıl almaz olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 00:29
Sinop’ta akıl almaz olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 14.07.2023 | 12:23
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:11
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 14.07.2023 | 12:21
Erzurum’da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 01:44
Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 14.07.2023 | 12:18
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:12
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:14
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi | Video 02:24
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 11:59
Son Dakika: Muğla’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video 00:30
Son Dakika: Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video 14.07.2023 | 11:55
Fatih’te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:28
Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 11:47
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 00:43
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 14.07.2023 | 10:55
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 01:24
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 14.07.2023 | 10:16
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:35
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 10:11
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video 01:30
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video 14.07.2023 | 10:11
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: Günlerce sürecek | Video 02:34
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video 14.07.2023 | 10:14
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 03:46
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 14.07.2023 | 09:30
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 04:28
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 14.07.2023 | 09:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA