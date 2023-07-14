Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video 14.07.2023 | 13:28 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobil yanarak alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adıyaman'dan Siirt'e giden Yunus S. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yanmaya başladı.Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla, araçta bulunan sürücü ile birlikte Sena S. (36) Ubeydullah S. (11) ve Zeynep S. (3) yaralı olarak kurtarıldı.Olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılarda yanıkların olduğu tespit edildi.Kaza sonrası araç olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.