Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobil yanarak alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla, araçta bulunan sürücü ile birlikte Sena S. (36) Ubeydullah S. (11) ve Zeynep S. (3) yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılarda yanıkların olduğu tespit edildi.
Kaza sonrası araç olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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