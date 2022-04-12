Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

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Kastamonu'da dolmuş ile çarpışan otomobil, şarampole uçarak yol kenarındaki samanlığın duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan U.E.U., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil ise vinç yardımı ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.