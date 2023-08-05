Şarampole yuvarlanan aracından sağ çıktı, yardım isterken tır çarptı: 1 ölü | Video
Afyonkarahisar’da aracıyla şarampole yuvarlandıktan sonra yardım istemek için yola çıkan ve tırın çarpmasıyla otların arasına uçan adamın cansız bedeni kazadan saatler sonra jandarma ekiplerince fark edildi.
Bugün öğle saatlerinde başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri tarafından Mehmet Çekiç'in çalılar arasındaki cansız bedeni fark edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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