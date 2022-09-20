Şarampole yuvarlanan kamyonette sıkışan sürücüyü, yangına giden itfaiyeciler kurtardı | Video
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BURSA'da kontrolden çıkan meyve yüklü kamyon virajı alamayarak önce TIR'a çarptı ardından 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Yusuf İslam Çelik'i (24) bölgedeki orman yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kurtardı. İtfaiyeciler tarafından şarampolden taşınan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ORMAN YANGININA GİDEN İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
Yaralanan sürücü Yusuf İslam Çelik, kamyonda sıkıştı. Bu sırada Derbent Mahallesi?ndeki orman yangınına müdahale etmek için bölgede bulunan itfaiye ekipleri kazayı gördü. Durumu sağlık ekiplerine bildiren itfaiye ekipleri şarampole inerek Çelik?i sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından karayoluna taşınan Çelik, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından İznik Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.