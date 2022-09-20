Şarampole yuvarlanan kamyonette sıkışan sürücüyü, yangına giden itfaiyeciler kurtardı | Video

BURSA'da kontrolden çıkan meyve yüklü kamyon virajı alamayarak önce TIR'a çarptı ardından 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Yusuf İslam Çelik'i (24) bölgedeki orman yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kurtardı. İtfaiyeciler tarafından şarampolden taşınan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik-Yenişehir kara yolunun Derbent mevkisinde meydana geldi. İznik?ten Yenişehir istikametine seyir halinde olan Yusuf İslam Çelik yönetimindeki meyve yüklü kamyon, virajlı yolda Yakup Aslan (38) yönetimindeki 34 FMT 113 plakalı TIR?a çarptıktan sonra bariyerleri kırarak 150 metrelik şarampole yuvarlandı.Yaralanan sürücü Yusuf İslam Çelik, kamyonda sıkıştı. Bu sırada Derbent Mahallesi?ndeki orman yangınına müdahale etmek için bölgede bulunan itfaiye ekipleri kazayı gördü. Durumu sağlık ekiplerine bildiren itfaiye ekipleri şarampole inerek Çelik?i sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından karayoluna taşınan Çelik, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından İznik Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.