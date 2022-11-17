Video Yaşam Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video
Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video

Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video

17.11.2022 | 09:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video 00:57
Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video 17.11.2022 | 09:12
Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video 02:55
Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video 17.11.2022 | 08:46
Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu | Video 05:09
Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu | Video 17.11.2022 | 08:45
SON DAKİKA: İstiklal’deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video 01:08
SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video 17.11.2022 | 08:54
Telefonla konuşurken, bodrum kata böyle düştü | Video 00:44
Telefonla konuşurken, bodrum kata böyle düştü | Video 17.11.2022 | 01:26
3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Esra Erol bir kişinin daha hayatına dokundu! | Video 21:51
3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Esra Erol bir kişinin daha hayatına dokundu! | Video 16.11.2022 | 21:32
Meksika’da 12 kişinin hayatını kurtaran donanma köpeği Frida hayatını kaybetti | Video 01:01
Meksika’da 12 kişinin hayatını kurtaran donanma köpeği Frida hayatını kaybetti | Video 16.11.2022 | 20:21
Abisinden çaldığı otomobille kaçarken yakalandı | Video 00:46
Abisinden çaldığı otomobille kaçarken yakalandı | Video 16.11.2022 | 17:46
İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı | Video 03:52
İfadesine başvurulan çiçekçi: "Terörist çiçeklerden birini benden aldı" | Video 16.11.2022 | 16:42
İstiklal Caddesi’nde ’birlik ve beraberlik’ mesajı | Video 24:33
İstiklal Caddesi'nde 'birlik ve beraberlik' mesajı | Video 16.11.2022 | 15:53
SON DAKİKA: Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 01:45
SON DAKİKA: Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 16.11.2022 | 14:40
Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video 02:52
Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video 16.11.2022 | 13:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 01:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 16.11.2022 | 14:02
Fatih’te Cibuti ve Senegalli’nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 01:30
Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 16.11.2022 | 12:09
Terörist kadının İstiklal Caddesi’nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video 01:03
Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video 16.11.2022 | 13:42
İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video 03:26
İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video 16.11.2022 | 12:16
Kupası açılarak oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:33
Kupası açılarak oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 16.11.2022 | 11:26
Müge Anlı’da ilginç olay! Çok dersim var, biteremem, evleneceğim deyip evden kaçtı... Şahinde ve Burhan aşkına ağabey engeli! 04:24
Müge Anlı’da ilginç olay! "Çok dersim var, biteremem, evleneceğim" deyip evden kaçtı... Şahinde ve Burhan aşkına ağabey engeli! 16.11.2022 | 11:32
Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: Seni karpuz tarlasında bekliyorum! | Video 01:15
Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: "Seni karpuz tarlasında bekliyorum!" | Video 16.11.2022 | 09:56
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 00:19
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 16.11.2022 | 10:33

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin 10 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Mezgitli bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir G. idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA