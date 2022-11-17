Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin 10 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Mezgitli bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir G. idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.