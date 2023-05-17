Video Yaşam Sarı çiçeklerle renklenen Yüksekova’da mest eden görüntü | Video
Sarı çiçeklerle renklenen Yüksekova’da mest eden görüntü | Video

Sarı çiçeklerle renklenen Yüksekova’da mest eden görüntü | Video

17.05.2023 | 15:14

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin sarı çiçeklerle renklenen ovasıyla karlı dağların bütünleşen görüntüsü görenleri mest ediyor.

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İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyü yakınlarında bulunan ovada açan sarı çiçekler, güzellikleriyle hayran bırakıyor. Ovanın tümünü kaplayan çiçeklerin Cilo Dağlarının karlı manzarası ile birleşmesi görenleri mest ediyor. Ovada kadınlar pancar toplarken, birçok vatandaş da çiçeklerin olduğu bölgeye gelerek fotoğraf çekiyor. İki mevsimin bir arada yaşandığı manzara karşısında bazı vatandaşlar da şarkı söyleyip halay çekiyor.

Yüksekova'da her mevsimin güzel olduğunu belirten Ali Yiğit, "Özellikle mayıs aylarında Yüksekova'da açan çiçekler ilçeyi rengarenk yapıyor. Çiçeklerin görüntüsü ile arkadaki Cilo Dağlarının görüntüsü kartpostallık fotoğraflar oluşturuyor. Biz de buraya gelerek fotoğraf çekiyoruz. Albümümüzdeki en iyi fotoğraflar burada çektiklerimiz oluyor. Hafta sonları da gelin ve damatların buraya dış mekan fotoğraf çekimi yapmaya geldiklerine şahit oluyoruz. Keşke yılın her dönemi böyle çiçekli kalsa, biz de her gün buraya nefes almaya gelsek. Ama maalesef bu güzellikler kısa sürüyor. Umarım bu güzellikleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistleri de ilçemizde ağırlarız. Burası İsviçre Alplerini aratmıyor" dedi.

Nevzat Alter isimli vatandaş ise Cilo Dağlarında kar bulunurken, eteğinde yer alan ovanın ise sarı çiçeklerle süslendiğini ifade ederek, "Bu manzarayı görmek için buraya geldik. Fotoğraf çektikten sonra türkü söyleyip halay çektik. Mayıs ayında bu güzellikleri yaşamak apayrı bir duygudur'' ifadelerini kullandı.

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