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OTOMATİK OYNAT
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Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler | Video 28.05.2022 | 09:48
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Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Tatvan'dan Hizan'a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi'nin dikkatlerini çektiğini belirterek, "Hizan'a gidiyorduk. Güzeldere Vadisinde sapsarı açan çiçekleri gördük, arabamızı durdurduk fotoğrafladık, gezdik. Çok güzel harika bir ortam var, harika bir güzellik var. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.