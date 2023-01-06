Video Yaşam "Sarıkamış Ekspresi" şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video

"Sarıkamış Ekspresi" şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video

06.01.2023 | 12:28

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gençleri taşıyan “Sarıkamış Ekspresi”, şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı. Bakan Kasapoğlu ile beraberindeki 50 genci, sanatçıları ve milli sporcuları taşıyan “Sarıkamış Ekspresi”, Sarıkamış şehitlerini anmak için Ankara Tren Garı’ndan Kars’a doğru yola çıktı. Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Sarıkamış’a gençlerle ve ‘Sarıkamış Ekspresi’ ile gideceklerini belirterek, “Gençlerimiz, sporcularımız, sanatçı dostlarımız ve kültür insanlarımızla beraber bir kültür yolculuğu yapacağız. Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayetinde Kars’ta yolculuğumuzu nihayetlendireceğiz. Kültür sohbetleriyle, tarih dersleriyle illerimizle ilgili şehir sohbetlerimizle inşallah dolu dolu kültür yolculuğu gerçekleştireceğiz. Bu hepimiz için inanıyorum ki unutulmaz anılara vesile olacak” diye konuştu.

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Sarıkamış'a gerçekleştirilecek olan yolculuğu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Tokyo 2022 Olimpiyatları Bireysel Okçuluk şampiyonu Mete Gazoz, "Şu an heyecanlıyım ve bir beklenti içerisindeyim. Tahminimce çok güzel bir yolculuk olacak. Şehitlerimiz anmak için orada olmak çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"MANEVİ OLARAK BESLENECEĞİM BİR SEYAHATA ÇIKIYORUM"
Türk serbest dalışçı sualtı hokey oyuncusu Şahika Ercümen ise yolculuğun kendisi için özel bir seyahat olacağını belirterek, "Yaklaşık 24 saat sürecek ve sonunda da Sarıkamış şehitlerimiz için bir yürüyüşe gideceğiz. Benim için çok anlamlı. Bugün belki antrenmanı kaçıracağım ama manevi olarak çok besleneceğim bir seyahata çıkıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri, 6-8 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta düzenlenecek. Sarıkamış Ekspresi ile yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki 50 genç, Sarıkamış şehitlerinin 108'inci yıldönümünde 3 gün sürecek etkinliklerle şehitleri anacak. Etkinliğin son gününde ise "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda binlerce genç, ''Biz hep aynı izdeyiz'' sloganıyla şehitler için yürüyüş düzenlenecek.

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