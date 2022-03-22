Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu! | Video 22.03.2022 | 10:48
01:25
00:21
Hayalet Kumarhane’ye baskın! | Video 22.03.2022 | 13:03
00:56
Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 22.03.2022 | 13:02
00:15
Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 22.03.2022 | 13:00
06:48
Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 22.03.2022 | 12:26
03:14
01:55
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu | Video 22.03.2022 | 12:18
01:07
01:39
00:25
Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video 22.03.2022 | 11:26
02:19
Konsol çetesi çökertildi | Video 22.03.2022 | 10:59
02:21
01:15
Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video 22.03.2022 | 09:54
04:41
İzmir’de korkutan manzara! 30 metre çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 22.03.2022 | 10:21
00:20
Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı | Video 22.03.2022 | 09:58
01:47
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı | Video 22.03.2022 | 10:05
01:35
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı kamerada | Video 22.03.2022 | 10:06
01:15
09:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2022 Salı atv izle! | Video 22.03.2022 | 10:15
Sarıkamış’ta kış uykusundan erken uyanan boz ayılar, ilçe merkezine inmeye başladı. Bir otelin bahçesinde yiyecek arayan boz ayının bahçede bulunan kayakçı insan maketiyle sınavı ise anbean cep telefonuyla kaydedildi.
Kış uykusundan uyanan ayılar soluğu ilçe merkezinde aldı. Yiyecek arayan boz ayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin önüne geldi. Burada otelin girişinde bulunan kayakçı insan maketinin yanına gelen ayı, bir süre şaşırdı, daha sonra insan maketinin yanına çıkan ayı adete kendisini o an cep telefonuyla kaydeden vatandaşa poz verdi. Daha sonra insan maketinin yanından ayrılan boz ayı çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
Karnını doyuran boz ayı daha sonra bölgeden ayrılarak ormanlık alanı gitti.