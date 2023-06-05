Sarıyer açıklarında ağa takılan yunus jandarma ekiplerince kurtarıldı | Video 05.06.2023 | 14:41 Sarıyer açıklarında balıkçı ağına takılan yunus, jandarma tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Demirciköy açıklarında bir yunusun "hayalet ağ" olarak bilinen balıkçı ağına takıldığı ihbarı üzerine bölgeye İstanbul Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timi sevk edildi.

Botla denize açılan ekipler, yunusu ağlara takılı halde çırpınırken buldu. Suya giren dalgıç, bir yandan yunusu sakinleştirmeye çalışırken bıçak yardımıyla da ağları kesti. Ağlardan kurtulan yunusun hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Jandarma, balıkçıların avlanırken deniz dibindeki kayalıklara taktıkları ağlarını bırakmaları nedeniyle suda kaybolan "hayalet ağ" olarak ifade edilen bu ağların her yıl binlerce canlıya zarar verdiği uyarısında bulundu.