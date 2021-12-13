Video Yaşam Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video
Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video

Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video

13.12.2021 | 09:56

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Sarıyer'de hafta sonunu sahile balık tutmak için gelen vatandaşlar, şoke oldu. Balık tutmak için attığı oltadan balık yerine çöp çıktı. O anlar kameralara kaydedilirken bir vatandaş ise “deniz leş gibi” dedi.

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Sarıyer sahillerinde geçtiğimiz Cumartesi günü vatandaşlar hafta sonu değerlendirmek için sahile gelip balık tutmak istediler. Ancak, vatandaşlar denize oltayı attıklarında çektikleri balık değil çöptü. Belediyenin herhangi bir şekilde temizlik yapılmadığını söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Sarıyer sahiline balık tutmak için gelen ancak denizde temizlik yapmaya karar veren Bahri Yüksel, "Denizden çıkardığımız çöpleri toparlıyoruz. Haddinden fazla çöp var, belediye temizliyoruz temizlik kanalları var diyor ama hiçbir şey yok görünmüyor. Temizlikle alakası yok ve şu an deniz leş gibi" dedi.

Durumdan şikayetçi olan Adem Çiftçi ise, "Balık tutmaya çalışıyoruz ama çöpten başka bir şey tutamıyoruz. Bak direk çöp, denizden çöp çıktı. Balık mı tutuyoruz çöp mü belli değil şu an. Denizlerin bu kadar pis olmaması lazım ama belediyede galiba çalışmıyor. Bakın çöp balığı sahnelerde" şeklinde konuştu.

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