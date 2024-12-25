Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi | Video
Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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