Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın! 115 kişinin kaldığı bina tedbiren boşaltıldı | Video
Sarıyer’de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin bir blokunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında huzurevinde kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartılırken huzurevi tedbir amacıyla boşaltıldı. Dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
115 KİŞİNİN KALDIĞI HUZUREVİ TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken bir yandan da dumandan etkilenen vatandaşların tahliyesi yapıldı. Tedbir amacıyla huzurevi boşaltılırken dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın sonrası itfaiye ekiplerince tahliye edilen huzurevi sakini, "Yangın neden çıkmış biz de bilmiyoruz. Çok güzel indirdiler hepimizi, telaşlandırmadılar. Çok duman vardı, odanızda bekleyin, dediler. Birer birer aşağı indirdiler" diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Duman tahliyesinin ardından huzurevi sakinleri tekrardan odalarına alındı.
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