Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı | Video
Sarıyer'de gece saatlerinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın daha sonra bitişiğindeki diğer binanın çatısına da sıçradı.
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