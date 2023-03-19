Sarıyer'de asker uğurlamasında kavga | Video
Sarıyer'de asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu.
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