Video Yaşam Sarıyer'de AVM'de hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı | Video
Sarıyer'de AVM'de hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı | Video

Sarıyer'de AVM'de hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı | Video

11.10.2022 | 09:37

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Sarıyer'de ünlü bir AVM'de çocuklarını oyun alanına götüren turist kadın, hırsızların hedefi oldu. Turistin bebek arabasındaki çantası, 2 genç kız tarafından çalındı. Çantayı hırkayla kamufle ederek çalan şüpheliler kısa süre sonra yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

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Olay 4 Eylül'de Sarıyer'deki ünlü bir AVM'de saat 16.30'da meydana geldi. Yathrıb Basheer Mohamed Aboulelah isimli kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş merkezine geldi. Orada bir süre gezen kadın turist, daha sonra çocuğunu oyun parkına götürdü, bebek arabasını da kenara bıraktı. Bu sırada harekete geçen iki genç kızdan biri, bebek arabasının yanına yaklaşarak oradaki banka oturdu.

ÇANTAYI HIRKASIYLA KAMUFLE EDİP ÇALDI
Kısa sürede sonra kızın suç ortağı da aynı banka oturdu. Ardından hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı alıp hırkayla kamufle etti. İçerisinde 1 kulaklık, 5 pasaport, 5 cep telefonu, 3 bin 200 lira para olan çantayı çalan iki genç kız oradan uzaklaştı. Çantasının çalındığı fark eden kadın turist, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

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