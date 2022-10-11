Sarıyer'de AVM'de hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
04:18
Tırdan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu | Video 11.10.2022 | 08:48
02:37
Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi | Video 11.10.2022 | 08:48
01:33
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 11.10.2022 | 08:48
02:04
Ümraniye’de yol kavgası kanlı bitti | Video 11.10.2022 | 08:37
03:01
İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 08:37
01:33
Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.10.2022 | 08:37
25:06
02:06
Kastamonu açıklarında 5 hortum | Video 10.10.2022 | 17:36
01:45
Bodrum sahilleri yaz ortasını aratmıyor | Video 10.10.2022 | 17:35
04:39
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:54
04:26
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü | Video 10.10.2022 | 16:54
02:19
02:02
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:06
00:25
Miraç’ın ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.10.2022 | 14:29
00:37
Antrenör, tartıştığı çocuğu alıp yere vurdu | Video 10.10.2022 | 14:19
00:48
İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video 10.10.2022 | 14:07
01:06
01:23
Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video 10.10.2022 | 12:34
00:37
Restoranda kumar oynatırken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 12:35
Sarıyer'de ünlü bir AVM'de çocuklarını oyun alanına götüren turist kadın, hırsızların hedefi oldu. Turistin bebek arabasındaki çantası, 2 genç kız tarafından çalındı. Çantayı hırkayla kamufle ederek çalan şüpheliler kısa süre sonra yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
ÇANTAYI HIRKASIYLA KAMUFLE EDİP ÇALDI
Kısa sürede sonra kızın suç ortağı da aynı banka oturdu. Ardından hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı alıp hırkayla kamufle etti. İçerisinde 1 kulaklık, 5 pasaport, 5 cep telefonu, 3 bin 200 lira para olan çantayı çalan iki genç kız oradan uzaklaştı. Çantasının çalındığı fark eden kadın turist, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.