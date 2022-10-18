Sarıyer'de beton mikseri devrildi | Video

SARIYER'de virajı alamayan beton mikseri devrildi. Aracın kabininde sıkışan şoför, çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre viraja hızla giren beton mikseri devrildi. Kazada kabin içerisinde sıkışan şoför, çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar kaza nedeniyle trafikte kaldı. Trafikte beklemek istemeyenler ise yürüyerek işe gitti.Beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.