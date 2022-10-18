Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
Sarıyer'de beton mikseri devrildi | Video 18.10.2022 | 10:56
00:46
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 18.10.2022 | 11:13
01:02
Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 18.10.2022 | 11:15
01:17
Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video 18.10.2022 | 11:15
04:54
03:43
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video 18.10.2022 | 10:52
00:26
SON DAKİKA! Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:46
04:24
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 18.10.2022 | 10:37
00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video 18.10.2022 | 10:46
10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 18.10.2022 | 10:41
06:40
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 18.10.2022 | 10:25
00:58
Kapadokya'da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:28
00:36
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
00:29
İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
00:29
Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:15
02:00
İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 18.10.2022 | 10:15
01:17
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 18.10.2022 | 10:03
00:23
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 18.10.2022 | 10:04
01:07
Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video 18.10.2022 | 09:59
00:21
İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar | Video 18.10.2022 | 09:59
SARIYER'de virajı alamayan beton mikseri devrildi. Aracın kabininde sıkışan şoför, çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
İŞE YÜRÜYEREK GİTTİLER
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar kaza nedeniyle trafikte kaldı. Trafikte beklemek istemeyenler ise yürüyerek işe gitti.
Beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.