Sarıyer’de bir gıda deposunda yangın! | Video
Sarıyer’de 2 katlı iş yerinin bodrum katında bulunan gıda deposu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
İşyerinin çalışanı "Dışarıdaydık, sabah geldik. Daha sonra yeni öğrendik. Tek katlı giriş katı noktasında mahsur kalan olmadı. Müdahale etmeye çalıştık söndürülemedi, itfaiyeyi aradık. Hasarı göremediğimizden bilemiyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
01:42
01:33
Otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 29.07.2023 | 11:02
00:30
İzmir'de 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 4 tutuklu | Video 29.07.2023 | 11:02
05:28
Adana Kozan'da 5.5'lik deprem sonrası konteynerler kuruldu | Video 29.07.2023 | 10:13
00:32
01:24
'Pencerede uyuşturucu madde alışverişine' polis baskını: 3 gözaltı | Video 29.07.2023 | 10:13
01:40
Sarıyer’de bir gıda deposunda yangın! | Video 29.07.2023 | 10:13
00:47
01:09
Mesire alanda silahlı kavga: 1 yaralı | Video 29.07.2023 | 09:18
02:25
İşhanı'nda çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı | Video 29.07.2023 | 09:18
01:01
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 29.07.2023 | 09:18
01:15
Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.07.2023 | 09:18
05:49
Şişli'de hırsızlık yaptıkları evden kediyi de çalıp kaçtılar! | Video 28.07.2023 | 16:26
08:53
Sultangazi'de orman yangınına 'insan zinciri' ile su taşıdılar | Video 28.07.2023 | 16:04
02:16
Sahili döven dev dalgalar Cide-Bartın karayoluna zarar verdi | Video 28.07.2023 | 16:22
01:41
Elinde çiçekle yürüyen kadını vuran şüpheli yakalandı | Video 28.07.2023 | 16:05
04:21
00:44
01:12
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 28.07.2023 | 15:26