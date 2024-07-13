Sarıyer'de bisikletli gençleri darbeden saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı | Video
İstanbul Emirgan sahilinde arkadaşı ile birlikte bisiklet süren 15 yaşındaki çocuğu, bisiklet yolundan yürüdüğü için uyarması nedeniyle darbeden saldırgan, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Gitmeleri için normal bir şekilde tokat attım ve çocuk motosikletin üstüne düştü" dedi.
SALDIRGAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Tartışmanın ardından şahıs A.C.'yi yumruklayarak darp etmişti. Yaşananlar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olay anı çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Öte yandan A.C.'nin şikayeti üzerine saldırgan Adem A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten yaralama" ile "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"EŞİM VE ÇOCUKLAR AĞLAMAYA BAŞLADI, KORKMUŞLARDI"
Şahsın ifadesinde, "Ben gölgeden yürüyordum, bisiklet yoluna yakın yürüdüğümün farkında değildim. Yanımdan iki bisikletli geçti, çok yakın geçtiler, daha sonra içlerinden biri 'burası bisiklet yolu kenardan yürüsene lan' diye bana seslendi. Ben de kendisine 'az kenardan geçsen zaten yolundan gideceksin' dedim. O da 'polisi arayacağım, burada bekle' dedi. Ben de bekleyeceğimi söyledim, o sırada eşim ve çocuklar ağlamaya başladı, korkmuşlardı. Bu şahıslar 'biz Sarıyer'de oturuyoruz sen göreceksin' diyerek küfür, tehdit ve hakarette bulundu. Ben de onun üzerine, gitmeleri için normal bir şekilde tokat attım ve çocuk motosikletin üstüne düştü. Daha sonra eşime çocuklarım çok korktukları için oradan geçen bir taksiye binip eve gittim" dediği öğrenildi.
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