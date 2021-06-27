Video Yaşam Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video
27.06.2021 | 07:16

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Gece saatlerinde Sarıyer Bahçeköy'de çöken 9 katlı riskli binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı. Binanın yıkıldığı esnadaki çıkardığı toz tabakasının civardaki evlere ve arabaları kapladığı görüldü.

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Gece saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yenimahalle Mahallesinde yıkılan 9 katlı apartmanın son hali sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yıkıldığı esnada birçok otomobile de zarar veren binanın enkazın da gece saatlerinde arama çalışmaları yapılmıştı. Arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri de destek vermişti. Ayrıca hassas burunlu K -9 köpekleri de arama faaliyetlerinde bulunmuştu.

ENKAZDAN ÇIKAN TOZ BULUTU ÇEVREYİ KAPLADI
2 yıla yakındır boş olduğu öğrenilen binanın yıkıldığı esnada çıkan toz bulutunun çevreyi kapladığı görüldü. Evlerin pencerelerinde, yüzeylerinde, kapılarında ve arabaların üstlerindeki toz bulutu tabakası dikkat çekti. Bina enkazının gün içinde yapılacak olan çalışmaların ardından kaldırılacağı öğrenildi.

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