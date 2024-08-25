Video Yaşam Sarıyer’de çürüyen ağaç yola devrildi
Sarıyer’de çürüyen ağaç yola devrildi

Sarıyer’de çürüyen ağaç yola devrildi

25.08.2024 | 10:00

İstanbul Sarıyer’de çürük ağaç kökünden koparak yola devrilirken bölgeden araç veya yayanın geçmemesi olası faciayı önledi.

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