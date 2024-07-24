Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu, hayatını kaybetti.
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