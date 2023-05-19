Sarıyer'de ev sahibinin oğlunun kiracıyı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video
SARIYER'de ev sahibi ile kiracı arasındaki, kira tartışmasında kan aktı. Ev sahibinin oğlu, kiracıyı sokak ortasında bıçakladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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