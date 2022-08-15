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İSTANBUL'DA etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sarıyer'de aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 katlı bir binanın alt katını su bastı. Evin içinde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi çevredekiler kurtardı. Sokakta park halindeki onlarca araç da su altında kaldı.
Mahsur kalanların yardımına koşan Cemalettin Çalışkan, ?Arkadaşın mahsur kaldığını öğrendik. Burada çocuklar içerideymiş, ben hemen koştum geldim buraya çocukları demirin arasından çıkardık. Annelerini de demiri sökerek çıkardık. Belimize kadar su vardı. İçerde 2 çocuk bir de anneleri vardı. İlk defa bu kadar oldu, bu zamana kadar böyle olmuyordu. Evlerin içi de bu şekilde su dolu" dedi.