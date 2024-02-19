Video Yaşam Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1'i ağır 2 yaralı | Video
Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1'i ağır 2 yaralı | Video

Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1'i ağır 2 yaralı | Video

19.02.2024 | 10:46

Sarıyer'de çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

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