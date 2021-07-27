Video Yaşam Sarıyer'de feci motosiklet kazası kameralara yansıdı | Video

Sarıyer'de feci motosiklet kazası kameralara yansıdı | Video

Sarıyer'de feci motosiklet kazası kameralara yansıdı | Video
27.07.2021 | 10:50

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Sarıyer'de iki motosikletlinin çarpıştığı feci kaza kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Volkan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kaza sırasında aşırı hızlı olan yabancı uyruklu sürücü, savrularak yerde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hıza ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, dönüş yapmaya çalışan motosiklete çarpıyor. Metrelerce havaya savrulan yabancı uyruklu sürücü, yere düşüp sürükleniyor.

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