Video Yaşam Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada | Video
Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada | Video

Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada | Video

06.09.2022 | 17:41

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Sarıyer'de yokuş aşağı seyir halindeyken frenin boşalan kamyonetin devrilmeme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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