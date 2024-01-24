Video Yaşam Sarıyer’de gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı | Video
Sarıyer’de gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı | Video

Sarıyer’de gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı | Video

24.01.2024 | 08:31

Sarıyer’de gece kulübünde çıkan tartışma sonrası silahlarla mekanı tarayan saldırganlarla, olaya müdahale eden polis arasında çatışma çıktı. Olay neticesinde 2 polis, 2 mekan çalışanı ve 1 taksici yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 04.45 sıralarında Sarıyer, Huzur Mahallesi, Umar Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne girmeye çalışan kişi veya kişilerle mekan çalışanları arasında kavga çıktı. Mekandan çıkan kişi veya kişiler daha sonra silahlarla geldikleri mekana kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma yaşandı.

2 POLİS MEMURU VE 3 VATANDAŞ YARALANDI
Saldırganlar ve polis arasında çıkan çatışmada ismi öğrenilemeyen 2 polis memurunun yanı sıra taksi şoförü H.I., mekan çalışanları Y.T. ve S.T. isimli şahıslar yaralandı. Çıkan çatışma sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü H.I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çıkan çatışmada onlarca merminin sıkıldığı görülürken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede uzun süre incelemelerde bulundu. Bazı mermilerin çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
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