Video Yaşam Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video
Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video

Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video

04.06.2024 | 09:36

Sarıyer’de kömürlükte başlayan yangın gecekonduya sıçradı. Tek katlı ev alevlere teslim olurken, yaşlı kadını komşuları kurtardı.

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Yangın, önceki gün Baltalimanı Yaban Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduya sıçradı. 70 yaşındaki Zöhre Karaköçek evde oğluyla birlikte yaşıyordu. Ancak oğlu yangın çıkmadan önce evden ayrılmıştı. Karaköçek yangın başladığı esnada temizlik yaptığı için yangını fark etmedi. Çevredekilerin fark ettiği yangında yaşlı kadını komşusu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Çatıya sıçrayan yangın kısa sürede evi tamamen küle çevirdi. Olaydan yara almadan kurtulan yaşlı kadına sağlık ekipleri önlem olarak müdahalede bulundu.

"HEMEN ÇIKALIM EV YANIYOR"
Yaşlı kadını yangından kurtaran komşu Sevim Karabulut, "Komşum bana "şuraya bir bakar mısın ot yanıyor yoksa ev mi yanıyor?" dedi. Baktığımda evin kenarında bir şeylerin tutuşmuş olduğunu gördüm. Hemen içeri koştum o da evi süpürüyordu. Hemen çıkalım ev yanıyor dedim. "Nerede?" diye sordu. Hemen aldım onu attım dışarıya. Dışarı çıkarken bastonunu ve telefonunu istedi oğlunu aramak için onları alıp verdim. Benim de evin önünde kovam vardı. Onu aldım belki ben söndürürüm diye ama sönecek gibi değildi. Sonra çıktık, itfaiyeye de komşular haber verdi. Komşum engelli ama en azından yürüyebiliyor. Yürüyerek çıkardım dışarıya. Ardından komşular zaten yardıma geldi. Evi tamamen yandı bitti. Oğluyla beraber yaşıyor o da yangından 15 dakika önce işe gitmişti" diye konuştu.

"BİR KOKU FARK ETTİM"
Duyduğu koku üzerine yangını fark eden Zekiye Sağmar, "Ben evdeydim ve bir koku fark ettim. Eşime sordum, dışarı çıktık bu evin yandığını fark ettik ama içeride biri var mıydı yok muydu ilk anda bilmiyorduk. Yaklaşık yarım saat yandıktan sonra itfaiye ekipleri geldi. Bir yaşlı kadın ve oğlu yaşıyor evde, kadın felçli. Yatalak değil ama zor hareket ediyordu. Komşular çıkarmışlar kadını dışarıya, Allahtan kendisine bir şey olmamış" dedi.

"YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOKTU"
Evin tamamen tutuştuğunu belirten Şehittin Yılmaz, "Ben yangını fark ettiğimde sular kesikti, ev tamamen tutuşmuştu, yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. İtfaiyeye haber vermişler 15 dakika içinde geldiler. Evi süpürdüğü için yangını fark etmemiş komşu dışarı çıkarmış" ifadelerini kullandı.
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