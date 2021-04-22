Video Yaşam Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video

Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video

Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video
22.04.2021 | 09:49

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Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Vatandaşların farklı açılardan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin geceyi aydınlattığı ve dumanın yükseklere çıktığı görünüyor. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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